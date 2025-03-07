Прокуратура Актау добилась перерасчета для 10 тысяч потребителей

Энергетика,Закон и Порядок
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Венера Баталова
корреспондент

Сумма перерасчета превысила 22 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В областном центре Мангистау с наступлением отопительного сезона жители начали массово жаловаться на недостаточное отопление в своих квартирах, что вызвало недовольство по поводу выставленных счетов за теплоснабжение, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

В ходе анализа прокуратурой города Актау установлено, что начисления за отопление были сделаны без учета реального качества предоставляемых услуг, что привело к необоснованным суммам в счетах.

В результате, по акту надзора произведен перерасчет за отопление для 10 тысяч потребителей на общую сумму свыше 22 млн тенге.

Прокуратурой будет продолжена работа по защите прав граждан в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

#Актау #отопление #перерасчет

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