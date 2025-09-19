собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Прокуратурой Туранского района города Шымкент предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 61 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Установлено, что в план госзакупок включили строительство игровой площадки. При этом отсутствовало обязательное одобрение населения в рамках механизма «Бюджет народного участия», что является нарушением законодательства.

Игнорирование данного порядка, отмечает прокуратура, создает риски нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделяемых на нужды местного сообщества.

Необоснованная закупка была исключена из плана местного исполнительного органа, что позволило сохранить значительную сумму бюджета от неэффективного использования.

Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель аппарата акима района, допустивший включение объекта в план закупок без необходимого общественного согласования.