Прокуратурой Туранского района города Шымкент предотвращено необоснованное расходование бюджетных средств на сумму свыше 61 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города
Установлено, что в план госзакупок включили строительство игровой площадки. При этом отсутствовало обязательное одобрение населения в рамках механизма «Бюджет народного участия», что является нарушением законодательства.
Игнорирование данного порядка, отмечает прокуратура, создает риски нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, выделяемых на нужды местного сообщества.
Необоснованная закупка была исключена из плана местного исполнительного органа, что позволило сохранить значительную сумму бюджета от неэффективного использования.
Кроме того, к дисциплинарной ответственности привлечен руководитель аппарата акима района, допустивший включение объекта в план закупок без необходимого общественного согласования.
«Прокуратура Туранского района продолжит системную работу по выявлению и пресечению нарушений в сфере государственных закупок, а также по обеспечению эффективного и прозрачного использования бюджетных средств в интересах населения», - отметили в пресс-службе.