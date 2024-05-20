Прокуратура закрыла доступ к 16-ти Telegram-каналам

В них обнаружили запрещенную рекламу

Фото: Kazpravda.kz

В ходе мониторинга соцсетей прокуратура Мангистауской области установила факты продажи запрещенных товаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как выяснилось, через мессенджер Telegram продавались фальшивые купюры, оружие, наркотики, и психотропные вещества, в том числе на территории региона.

«Для пресечения незаконной деятельности прокуратурой области совместно с уполномоченным органом в области обеспечения цифровой безопасности ограничен доступ к 16-ти Telegram-каналам», – сообщили в прокуратуре.

Работа в данном направлении продолжается.

Госорган призвал граждан, обнаруживших преступную активность в социальных сетях, обращаться в правоохранительные органы.