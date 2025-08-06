Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе проверки выявлены более тысячи фактов фиктивной выдачи свидетельств о прохождении курсов в автошколах, а также более 100 нарушений правил подготовки водителей механических транспортных средств.

В частности, установлены факты допуска к обучению лиц, не прошедших медицинский осмотр, непроведения водителям заключительных занятий, итоговой аттестации и экзаменов, отсутствия утвержденных учебных планов и графиков, отсутствия дополнительных педалей тормоза и сцепления у автомобилей автошколы.

Кроме того, в собственности автошкол отсутствовали транспортные средства, т.е. фактически у них не было возможности проводить практические занятия.

По результатам проверки руководители автошкол привлечены к административной ответственности, а деятельность двух автошкол вовсе приостановлена, заключили в надзорном органе.