Фестиваль греческой культуры – праздник традиций и символ единства

фото предоставлены организаторами

В многонациональном Казахстане, где мир и согласие между этносами стали неотъемлемой частью общест­венной жизни, особое место занимает Ассамблея народа Казахстана – уникальный общественный институт, играющий ключевую роль в укреплении межэтнической гармонии.

Именно в рамках празднования 30-летия АНК в Шымкенте прошел яркий и душевный фестиваль греческой культуры «Эллада», который стал не просто культурным событием, но и подлинным праздником единства и взаимного уважения.

Организованный греческим этнокультурным объединением «Ирини» при поддержке АНК Шымкента и городской универсальной библиотеки им. А. С. Пушкина фестиваль стал площадкой, где восточные и средиземноморские традиции встретились под единым шаныраком, образуя крепкий сплав культур, взаимопонимания и дружбы.

Фестиваль объединил не только греков, но и представителей разных этносов, живущих в Шымкенте: чеченцев, ингушей, корейцев, грузин и других. Событие стало доказательством того, как важно сохранять и развивать культурное наследие каждого народа, живущего на казахстанской земле.

Программа фестиваля была насыщенной и колоритной. Гости увидели традиционные греческие танцы и песни, казахский хореографический номер «Күй шашу» в исполнении детского ансамбля «Құлыншақ», зажигательную грузинскую лезгинку. Уникальный культурный момент – стихотворение Абая на греческом языке продекламировала активистка центра София Муратиди.

Такие номера не просто радовали зрителей, но и символизировали сплоченность казахстанского народа, демонстрируя, что у всех этносов, несмотря на различия в традициях и языке, единые ценности – уважение, взаимопомощь, гордость за свою историю.

О значимости события говорили и почетные гости фестиваля.

Заместитель председателя совета старейшин при АНК Шымкента Батырбек Жалмурзаев подчеркнул, что ассамблея не только укрепляет мир в обществе, но и поддерживает активную деятельность этнокультурных объединений в деле развития межкультурного диалога.

Директор библиотеки им. А. С. Пушкина Наталья Романова с благодарностью отметила вклад греков в развитие города, напомнив, что «греки, живя в Шымкенте, строили прочные дома, славились как искусные портные, радовали горожан изумительно вкусными блюдами. Это трудолюбивый и миролюбивый народ».

– Многие этносы, включая греков, попали сюда при трагических обстоя­тельствах, – говорит представитель этнокультурного объединения и один из спонсоров фестиваля Елена Харитиди. – Здесь мы обрели Родину. Казахстан дал нам шанс не просто выжить, но и сохранить, развивать нашу культуру, язык, традиции. Сегодняшний фестиваль – подтверждение тому, что культура жива, пока мы ее храним и делимся ею.

Елена Харитиди подчеркнула, что греческий этнокультурный центр стал точкой притяжения как для самих греков, так и для всех, кто интересуется древней культурой Эллады.

Руководитель объединения «Ирини» Елена Папуциди рассказала о том, как центр активно взаимодействует с другими этнокультурными объединениями Шымкента, участвует в мероприятиях АНК, устраивает праздники, поддерживает старшее поколение и прививает молодежи уважение к национальным традициям.

Фестиваль «Эллада» стал ярким воплощением казахстанской модели мира и согласия. Он не только продемонстрировал богатство греческой культуры, но и показал пример культурной интеграции, благодаря которой сохраняется идентичность каждого народа и укрепляется гражданская общность казахстанцев.

Под шаныраком Шымкента представители разных этносов живут в мире и согласии, делятся друг с другом богатством традиций, объединены общими ценностями и любовью к Родине – Рес­публике Казахстан.

Фестиваль стал напоминанием: традиции живы там, где их чтут, передают и разделяют с другими. И пока в сердце каждого гражданина Казахстана живет уважение к культуре своего соседа, до тех пор и будет крепок наш общий дом. А греки Казахстана – это часть многогранной мозаики народа, который бережно хранит историю и вместе смотрит в будущее.

