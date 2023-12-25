Пропал известный казахстанский боксер

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса (КФБ) сообщила о пропаже знаменитого карагандинского боксера Серика Нурказова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz .

Фото: sports.kz

«Внимание! Розыск человека! Нурказов Серик, 04.10.1959 г. р. Алматы, Медеуский район. 14 декабря вышел из дома по улице Луганского в неизвестном направлении и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Одежда: шапка серого цвета, пуховик синего цвета с капюшоном, водолазка белого цвета, джинсы черного цвета.

Приметы: Волосы седые, носит бороду. Имеется диагноз.

Все, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба писать или звонить: +7 702 712 79 22 или @kogam_almaty», — говорится в публикации.