Пропал известный казахстанский боксер

Происшествия, Спорт
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Пресс-служба Казахстанской федерации бокса (КФБ) сообщила о пропаже знаменитого карагандинского боксера Серика Нурказова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.

Фото: sports.kz

«Внимание! Розыск человека! Нурказов Серик, 04.10.1959 г. р. Алматы, Медеуский район. 14 декабря вышел из дома по улице Луганского в неизвестном направлении и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.

Одежда: шапка серого цвета, пуховик синего цвета с капюшоном, водолазка белого цвета, джинсы черного цвета.

Приметы: Волосы седые, носит бороду. Имеется диагноз.

Все, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба писать или звонить: +7 702 712 79 22 или @kogam_almaty», — говорится в публикации.

#пропажа #розыск #боксер #КФБ #Нурказов Серик

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