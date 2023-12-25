Пропал известный казахстанский боксер
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Пресс-служба Казахстанской федерации бокса (КФБ) сообщила о пропаже знаменитого карагандинского боксера Серика Нурказова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Sports.kz.
«Внимание! Розыск человека! Нурказов Серик, 04.10.1959 г. р. Алматы, Медеуский район. 14 декабря вышел из дома по улице Луганского в неизвестном направлении и до настоящего времени о его местонахождении ничего неизвестно.
Одежда: шапка серого цвета, пуховик синего цвета с капюшоном, водолазка белого цвета, джинсы черного цвета.
Приметы: Волосы седые, носит бороду. Имеется диагноз.
Все, кто владеет информацией о пропавшем человеке, просьба писать или звонить: +7 702 712 79 22 или @kogam_almaty», — говорится в публикации.