Пропавшего чиновника случайно обнаружили среди голосовавших в СИЗО

В Северо-Казахстанской области журналисты раскрыли тайну неожиданного исчезновения начальника областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Бахыта Ильясова они случайно обнаружили в… СИЗО. Он попал в объектив во время голосования арестантов на выборах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.
Руководитель ЖКХ считался одним из самых открытых для прессы чиновников. Но несколько месяцев назад Ильясов внезапно пропал из поля зрения. Журналисты пытались установить официальную версию пропажи чиновника в Антикоррупционной службе, но ведомство упорно хранило молчание.
И вот тайное стало явным на закрытом избирательном участке в СИЗО Петропавловска. Бахыт Ильясов оказался в числе голосующих арестантов. Только после этого в Антикоре подтвердили, что чиновник под следствием.
Причем с компанией. В ней – руководитель КГП «Коммунхоз» и подрядчик.
«Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонтные работы автомобильных дорог, именно грунтовых автомобильных дорог, и щебеночных работ города Петропавловска, а также по фактам дачи и получения взяток при выполнении данных работ. Инкриминируется тот период, когда данные должностные лица занимали, работали в акимате города Петропавловска», – сообщил первый заместитель руководителя департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции по СКО Айдос Жунисов.