Пропавшего чиновника случайно обнаружили среди голосовавших в СИЗО

В Северо-Казахстанской области журналисты раскрыли тайну неожиданного исчезновения начальника областного управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. Бахыта Ильясова они случайно обнаружили в… СИЗО. Он попал в объектив во время голосования арестантов на выборах, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК .

Фото: ДП Костанайской области

Руководитель ЖКХ считался одним из самых открытых для прессы чиновников. Но несколько месяцев назад Ильясов внезапно пропал из поля зрения. Журналисты пытались установить официальную версию пропажи чиновника в Антикоррупционной службе, но ведомство упорно хранило молчание.

И вот тайное стало явным на закрытом избирательном участке в СИЗО Петропавловска. Бахыт Ильясов оказался в числе голосующих арестантов. Только после этого в Антикоре подтвердили, что чиновник под следствием.

Причем с компанией. В ней – руководитель КГП «Коммунхоз» и подрядчик.

«Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на ремонтные работы автомобильных дорог, именно грунтовых автомобильных дорог, и щебеночных работ города Петропавловска, а также по фактам дачи и получения взяток при выполнении данных работ. Инкриминируется тот период, когда данные должностные лица занимали, работали в акимате города Петропавловска», – сообщил первый заместитель руководителя департамента Агентства Казахстана по противодействию коррупции по СКО Айдос Жунисов.