Пропавшего карагандинца нашли мертвым в степи

Житель Караганды погиб, выехав в непогоду в дорогу, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям области.

Скриншот с видео ДЧС Карагандинской области

19 февраля на автомобиле «Нива» двое мужчин 1972 и 2002 годов рождения выехали из Караганды в сторону месторождения «Алайгыр» и пропали.

Их искали в Каркаралинском районе в 20 км от села Бесоба спасатели, полицейские, представители акимата и местные жители.

20 февраля в 8:00 охранники месторождения нашли парня 2002 года рождения в 5 км от места назначения и доставили в больницу села Бесоба.

Второго карагандинца поисковая группа ДЧС области нашла погибшим 21 февраля в 12:05 на открытой территории в 6 км от месторождения «Алайгыр».

Департамент по ЧС, напоминая, что на территории области действует штормовое предупреждение, предупредил о необходимости ограничить выезды и пешие переходы на дальние расстояния, особенно ночью.