Пропавшего мужчину нашли мертвым среди могил в Атырауской области

Ему было всего 24 года.

Фото: azh.kz.

Пропавшего месяц назад жителя села Караколь мертвым в степи нашел пастух, передает Kazpravda.kz со ссылкой на azh.kz.

Тело 24-летнего летнего жителя села Караколь Кызылкогинского района обнаружено 16 декабря.

Молодой мужчина 20 ноября утром вышел из дома и пропал без вести.

В его поиске были задействованы большие силы ДЧС и полиции, позднее подключили вертолёт АО «КазАвиаСпас», но всё безуспешно, и через некоторое время активная фаза поисковых работ была свёрнута.

Тело было найдено среди могил в местечке «Өмірәлі», что в 22 км от Караколя. Его обнаружил пастух, пасший в степи баранов.