Пропавшую девочку разыскивают в области Абай

Полицейские области Абай сообщили о розыске пропавшей без вести 15-летней девочки, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLICE_of_KZ .

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

"19 июня в 15:00 несовершеннолетняя Александра Юрченко ушла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась", - говорится в распространенной информации.

Девочка спортивного телосложения, глаза зеленые, волосы русые, ниже плеч. Была одета в серые джинсы, при себе имела рюкзак черного цвета.

Всех, кто владеет информацией о местонахождении подростка, просят сообщить полиции региона по тел: +7 (707) 951-46-65, +7 (707) 503-26-43 либо 102.