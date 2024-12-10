Проповедника религиозно-экстремистской идеологии задержали в Атырау

Задержания, Закон и Порядок
57
Дана Аменова
корреспондент

Подозреваемый в распространении идей религиозно-экстремистской организации «Таблиги жамагат» использовал мечети для вербовки молодых людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, это движение возникло в Индии и Пакистане, а его идеология сводится к непрерывному миссионерству, основанному на отказе от гражданских прав и обязанностей, таких как обеспечение семьи, забота о родителях, воспитание детей, получение образования и постоянная работа.

Организация признана в Казахстане экстремистской и запрещена судом за угрозу традиционным моральным и нравственным ценностям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный целенаправленно знакомился в мечетях с молодыми верующими и приглашал их к себе домой, где пропагандировал идеологию «Таблиги жамагат» с целью вовлечения в экстремистскую деятельность.

При обыске по месту его проживания изъяли запрещенные судом книги и электронные материалы религиозного содержания.

В полиции отметили, что 44-летний подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности этой экстремистской организации.

«Расследуется уголовное дело по признакам организации и участия в деятельности религиозной организации, запрещенной решением суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – детализировали в правоохранительных органах.

#задержание #идеология #проповедник #таблиги жамагат

Популярное

Все
Основа справедливого общества
Главная цель – заинтересовать ученика
Что наша жизнь? Еда!
От промышленности до туризма
Не смогли оспорить приговор
В столице почтили память гвардейцев-панфиловцев
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Умножим конские табуны – будем на коне
Наживались на ремонте
Что такое современное учебное заведение?
В Семее возрождена детская железная дорога
Шкурный вопрос
Следующий соперник Шавката – Белал Мухаммад
Признаков криминала нет
Выбор
Открылся Дом шахмат
В награду – поездка на Туманный Альбион
Нас ждет четырнадцать финалов
Встречи пройдут в Тиране и Алматы
Студенты учатся на лидеров
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Лица старого Уральска
Отечественный производитель пожаловался на Magnum
Деликатесы по скромной цене
Предки Чингисхана из рода мугул
Казашка впервые покорила воды Антарктиды
Производство шоколада может прекратиться
Алматы – претендент на финал Лиги чемпионов УЕФА
В Приаралье строят солнечную и ветряную электростанции
Пример мужества, стойкости и долга
Где купить соғым в Астане
Каким декларантам налоговики блокируют счета
Боксеры Казахстана гарантировали себе 8 медалей на чемпионате Азии
Казахский свадебный обряд внесли в список ЮНЕСКО
Коммунальная перезагрузка
Запасы 800 тысяч тонн редкоземельных металлов обнаружили в Казахстане
Токаев поговорил по телефону с Трампом
80 лет Казахской национальной консерватории им. Курмангазы
Жамбылские школьники показали лучшие знания по республике
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
Санжар Адилов назначен заместителем министра внутренних дел РК
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Будем здесь учиться на хорошо и отлично
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты

Читайте также

Астанчанина задержали с крупной партией диких птиц
Сегодня отмечается Всемирный день прав человека
Крупных наркосбытчиков задержали в Караганде
Наживались на ремонте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]