Проповедника религиозно-экстремистской идеологии задержали в Атырау

Подозреваемый в распространении идей религиозно-экстремистской организации «Таблиги жамагат» использовал мечети для вербовки молодых людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как уточняется, это движение возникло в Индии и Пакистане, а его идеология сводится к непрерывному миссионерству, основанному на отказе от гражданских прав и обязанностей, таких как обеспечение семьи, забота о родителях, воспитание детей, получение образования и постоянная работа.

Организация признана в Казахстане экстремистской и запрещена судом за угрозу традиционным моральным и нравственным ценностям.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный целенаправленно знакомился в мечетях с молодыми верующими и приглашал их к себе домой, где пропагандировал идеологию «Таблиги жамагат» с целью вовлечения в экстремистскую деятельность.

При обыске по месту его проживания изъяли запрещенные судом книги и электронные материалы религиозного содержания.

В полиции отметили, что 44-летний подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности этой экстремистской организации.