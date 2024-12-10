Проповедника религиозно-экстремистской идеологии задержали в Атырау

Подозреваемый в распространении идей религиозно-экстремистской организации «Таблиги жамагат» использовал мечети для вербовки молодых людей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК
Как уточняется, это движение возникло в Индии и Пакистане, а его идеология сводится к непрерывному миссионерству, основанному на отказе от гражданских прав и обязанностей, таких как обеспечение семьи, забота о родителях, воспитание детей, получение образования и постоянная работа.
Организация признана в Казахстане экстремистской и запрещена судом за угрозу традиционным моральным и нравственным ценностям.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что задержанный целенаправленно знакомился в мечетях с молодыми верующими и приглашал их к себе домой, где пропагандировал идеологию «Таблиги жамагат» с целью вовлечения в экстремистскую деятельность.
При обыске по месту его проживания изъяли запрещенные судом книги и электронные материалы религиозного содержания.
В полиции отметили, что 44-летний подозреваемый уже имел судимость за участие в деятельности этой экстремистской организации.
«Расследуется уголовное дело по признакам организации и участия в деятельности религиозной организации, запрещенной решением суда в связи с осуществлением экстремистской деятельности. Иная информация в интересах следствия не разглашается», – детализировали в правоохранительных органах.