Аферисты активно используют доверчивость граждан и привычку быстро реагировать на сообщения о доставке

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

О новой мошеннической схеме предупредили казахстанцев в Центре прогнозирования преступных угроз и рисков общественной безопасности Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры. Злоумышленники массово рассылают через мессенджеры и SMS поддельные уведомления о «пропущенной доставке», сообщает Kazpravda.kz

На первый взгляд такие сообщения выглядят безобидно и напоминают стандартные оповещения от курьерских служб. В тексте указывается, что курьер якобы не смог передать посылку и предлагает перейти на специальную страницу для повторного оформления доставки. Однако указанный адрес ведет на фальшивый сайт, полностью имитирующий официальные ресурсы логистических компаний.

Пользователю предлагается указать личные сведения - Ф.И.О., ИИН, адрес проживания, а также оплатить небольшую сумму за повторную доставку отправления.

После ввода соответствующей информации и оплаты преступники получают доступ к конфиденциальным данным и банковским реквизитам, что может привести не только к финансовым потерям, но и к дальнейшему использованию персональных данных в преступных схемах.

Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые, но важные меры предосторожности:

- не переходить по ссылкам из сообщений в мессенджерах и SMS, если не ожидаете доставку;

- внимательно проверять адрес сайта - мошеннические ресурсы часто отличаются одной или двумя буквами, знаками;

- не вводить конфиденциальную и банковскую информацию на подозрительных ресурсах;

- проверять статус доставки только через официальные сайты и приложения курьерских служб, логистических компаний;

- при получении подозрительных сообщений игнорировать их и блокировать.

Аферисты активно используют доверчивость граждан и привычку быстро реагировать на сообщения о доставке. Именно поэтому подобные схемы распространяются стремительно и могут затронуть каждого, добавили в комитете.