Прорабы поделились… сложностями

Для оперативного решения вопросов, тормозящих развитие отрасли, был устроен своеобразный мозговой штурм. Строительные компании получили возможность обозначить системные проблемы, с которыми сталкиваются в повседневной работе. В актуальном списке, как выяснилось, оказались сложности при получении земельных участков, технических условий на строящиеся объекты от местных филиалов ТОО «КазТрансГаз Аймак» и «Энергосистема», отсутствие автомобильных подъездных путей к сданным многоквартирным жилым домам, несоблюдение плана детальной планировки при возведении объектов. Предприниматели, специализирующиеся на строительстве многоквартирных жилых домов, социальных объектов в формирующемся мик­рорайоне «Батыс-3», подняли вопросы, связанные с отсутствием инженерно-коммуникационных сетей.