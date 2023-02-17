Проштрафились

В ходе проведения плановых проверок санитарные врачи выявили нарушения в 183 городских школах. Чаще всего учебные заведения игнорируют своевременное проведение регулярной уборки и проветривание классных комнат, используют немаркированный инвентарь. Кое-где проверяющие увидели в школьных кабинетах сломанные парты и сгоревшие электрические лампочки. Все это сказывается на уроках и здоровье школьников.

По информации замес­тителя руководителя департамента санитарно-­эпидемиологического контроля города Шымкен­та­ Алдаркула Ахметова, по результатам проверок выдано 350 предписаний на устранение нарушений. Ответственные за соблюдение санитарных норм и правил наказаны в административном порядке. В общей сложности наложено 33 млн тенге штрафов на 529 лиц.

Штрафы оплачены и поступили в городской бюджет, все выявленные нарушения устранены. В департаменте говорят, что в случае поступления сигналов и жалоб возможно и проведение внеплановых проверок. Так, в прошлом году санитарные врачи провели 54 внеплановые проверки, отреагировав на жалобы со стороны родителей и школьников.