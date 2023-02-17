Проштрафились Общество 17 февраля 2023 г. 4:00 912 Любовь Доброта, Шымкент Практически все школы города не соблюдают в полной мере санитарные требования, предъявляемые к учреждениям образования. Фото: Kazpravda.kz В ходе проведения плановых проверок санитарные врачи выявили нарушения в 183 городских школах. Чаще всего учебные заведения игнорируют своевременное проведение регулярной уборки и проветривание классных комнат, используют немаркированный инвентарь. Кое-где проверяющие увидели в школьных кабинетах сломанные парты и сгоревшие электрические лампочки. Все это сказывается на уроках и здоровье школьников. По информации заместителя руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Алдаркула Ахметова, по результатам проверок выдано 350 предписаний на устранение нарушений. Ответственные за соблюдение санитарных норм и правил наказаны в административном порядке. В общей сложности наложено 33 млн тенге штрафов на 529 лиц. Штрафы оплачены и поступили в городской бюджет, все выявленные нарушения устранены. В департаменте говорят, что в случае поступления сигналов и жалоб возможно и проведение внеплановых проверок. Так, в прошлом году санитарные врачи провели 54 внеплановые проверки, отреагировав на жалобы со стороны родителей и школьников.