Джей Ло опубликовала видео с юными танцорами из Астаны

Звезды
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Дана Аменова
корреспондент

Мировая звезда отметила в соцсетях ролик от казахстанских поклонников, который за короткое время набрал тысячи просмотров, сообщает Kazpravda.kz  

Фото: instagram.com/jlo/

Начинающие артисты танцевальной школы DREAM WAY выступили с энергичным и зажигательным хореографическим номером на фоне Байтерека под популярные песни американской певицы в преддверии ее визита в Казахстан.

Ребята решили поприветствовать зарубежную певицу по правилам знаменитого казахского гостеприимства.

«Астана вас ждет, Джей Ло», – указано в посте.

В итоге их старания не остались незамеченными, так как вскоре видеоролик появился в соцсетях знаменитости. К репосту был добавлен хэштег #JLoLiveIn2025.

«Девочки такие классные, У Джэй Ло увидела сторис, вот это круто»,

«Девочки - молодцы! Успехов!»,

«Приятно смотреть, супер! Когда в сториз у JLo увидела свой город!»,

«Поздравляю девочки!  Девочки в черном это просто пожар», – отреагировали фолловеры.

Так большинство подписчиков порадовалось за перспективных танцовщиков и пожелали им творческих успехов. 

Напомним, американская певица и актриса Дженнифер Лопес анонсировала свой летний тур JLoLiveIn2025, который начнется 1 июля в турецкой Анталии и закончится 3 августа в Ереване. В графике концертов значится Казахстан.

Продюсер компании «Астана Концерт» Малик Хасенов на заседании Правительства ранее рассказал, что концерт певицы будет организован полностью на коммерческой основе. Ее приезд станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса «А».

Также ранее продюсер Баян Алагузова в соцсетях отреагировала на новость о приезде мировой звезды в Казахстан. 

#соцсети #концерт #танцы #видео #астанчане #Джей Ло

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