Просыпающаяся любовь

И внезапно со мной произошло то, что называется «не надо путать туризм с эмиграцией». Астана, посещаемая мной до этого лишь сезонными набегами, до переезда очаровывала до потери чувств: как красиво, какие высокие здания, какие непривычные, даже внешне, северяне!

При переезде все это так и осталось при столице, а вот в голове у меня поменялось. Да, красиво, да, столь привлекающие меня стеклянно-бетонные городские джунгли. Но не дом родной! И по улицам не тянет шашлыками, и в январе не проклевываются в парках подснежники!

Дети тоже приуныли, особенно когда в марте поняли, что приход календарной весны совсем не означает ее фактическое наступление и зимние вещи убирать еще ой как рано. Наивное «После Наурыза должно быть обязательно тепло» разбилось вдребезги о внезапный (для нас) снегопад (видео с детской площадки, засыпанной снегом по колено, от 25 марта 2018 года я бережно храню как напоминание о столичных сюрпризах).

Да что там весна! Именно в Астане я познакомилась с таким понятием, как «летняя куртка». Меня просто, что называется, «порвало»: ну какая куртка летом?! У нас на юге можно и зимой без нее обойтись! Зато теперь у меня широкий выбор верхней одежды на любые погодные условия, меня не смутят уже, кажется, даже летние лыжи...

И я, как никто другой, понимаю тех же алматинцев, снимающих ролики про погоду в Астане из серии «легкий ветерок колышет за окном арматуру, мимо пролетают птицы, мелкие домашние животные и дети до трех лет». И в то же время понимаю коренных жителей столицы: «Не нравится – до свидания!»

Надо отдать должное астанинцам: они искренне любят свой город. Да, поругивают то трафик, то погоду («Я тут родилаcь, 35 лет живу и все никак к погоде не привыкну», – призналась мне одна из мам нашего класса), но попробуй ты, приезжий, оцени город не по достоинству – услышишь, куда тебе ехать. Беззлобная такая, но безапелляционная рекомендация.

Сейчас, прожив на севере несколько лет, я составила четкое свое видение города. Меня даже спрашивают знакомые: стоит ли переезжать сюда? Могу ли я давать советы по этой части?

Наверное, все же нет, потому что Астана – она для каждого своя. По-своему прекрасная, по-своему холодная (или нет?), по-своему суетливая. Знаю тех, кому здесь скучно, и тех, кто видит в столице кучу возможностей для самореализации, досуга, образования. Мне вот, например, поначалу было действительно непросто совладать с географией, и я до сих пор иногда езжу по приложению и не ориентируюсь по названиям ЖК. А кто-то адаптируется мгновенно и получает кайф от разбросанности локаций.

Стал ли мне этот город сердечно близким? Пока не настолько, признаюсь честно, даже несмот­ря на то, что тут пошли в школу мои дети, появились друзья, любимые места. Но последние пару лет стала замечать, что, уезжая погостить в свой родной город, я начинаю скучать по столице. И возвращаясь, с удовольствием иду гулять по улицам, паркам, потому что мне действительно не хватало местного вайба за время отсутствия. Наверное, так потихонечку просыпается любовь...