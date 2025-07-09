Протокол о сотрудничестве в туризме между странами ШОС подписали в Китае

Туризм
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Венера Баталова
корреспондент

В городе Циндао (КНР) состоялось совместное заседание руководителей туристских администраций государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), передает Kazpravda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК

Фото: Минтуризма и спорта РК

В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы развития туризма в регионе, обменялись опытом и выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества в области продвижения совместных маршрутов, совершенствования туристской инфраструктуры и цифровизации отрасли.

Особое внимание было уделено результатам проведения Года туризма Казахстана в Китае. В рамках инициативы было организовано 37 крупных мероприятий и подписано свыше 200 соглашений с ведущими туристскими компаниями. В результате поток туристов из Китая в Казахстан увеличился на 78%.

«Туризм является неотъемлемой частью гуманитарного взаимодействия между странами ШОС. Приоритетными направлениями остаются разработка совместных маршрутов, упрощение визовых процедур, цифровизация отрасли, а также подготовка квалифицированных специалистов для обеспечения высокого уровня сервиса и устойчивого развития туризма», — отметил заместитель председателя комитета индустрии туризма МТС РК Айдын Капашев.

По итогам мероприятия был подписан Протокол встречи, направленный на углубление взаимодействия и координации туристской политики государств-членов ШОС.

#Китай #соглашение #туризм #страны ШОС

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