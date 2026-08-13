130 километров за день: Аксу-Аюлы торжественно встретило участников «Құрылтайға жол»

Мендыбай Алимгазинов вместе со своими учениками преодолел очередной важный этап пути к новому Курултаю. Команда продолжила забег из Караганды и к концу дня добралась до села Аксу-Аюлы, оставив позади еще 130 километров.

скриншот видео

Этот отрезок запомнился символической эстафетой поколений, красотой казахстанской степи, неожиданным подарком в дороге и особенно теплой встречей местных жителей, передает корреспондент Kazpravda.kz

Живая история пишется каждый день

На своей странице в социальных сетях 58-летний ультрамарафонец опубликовал очередное видео о продвижении к Алматы. Ежедневные записи Мендыбая ага постепенно складываются в живую хронику «Құрылтайға жол».

Пользователи наблюдают, как меняются города и пейзажи, как к участникам забега подходят незнакомые люди и как каждый новый населенный пункт оставляет в этой истории собственный след. Большой маршрут раскрывается через простые и искренние эпизоды, происходящие прямо на глазах у казахстанцев.

Особое значение этой хронике придает ее связь с предстоящими выборами депутатов нового Курултая. Пока страна готовится к важному политическому событию, Мендыбай ага каждый день продолжает путь, которым показывает свое отношение к собственному голосу.

Эстафету принимает молодое поколение

В первых кадрах нового видео маршрут до Аксу-Аюлы возглавил ученик Мендыбая ага Аким Еркебай. Молодой марафонец задал темп очередному этапу, после чего команда продолжила движение по трассе.

В этом эпизоде можно увидеть символическую передачу эстафеты от наставника к ученику. Опыт старшего поколения и энергия молодежи соединились в одном пути. Мендыбай ага показывает пример стойкости и ответственности, а его ученики поддерживают наставника и помогают продвигаться к общей цели.

Так идея забега получает продолжение уже в поступках молодых людей. Они не просто сопровождают ультрамарафонца, а вместе с ним преодолевают всю тяжесть маршрута, подтверждая свою сопричастность конкретным делом.

Казахстан в кадре и взаимовыручка в пути

Новый выпуск запомнился и живописными кадрами казахстанской природы. Бескрайняя степь, уходящая за горизонт дорога и вечернее солнце стали естественным фоном очередного этапа ультрамарафона. Эти пейзажи напомнили, насколько большой путь проходит команда и сколько населенных пунктов еще предстоит увидеть впереди.

Не обошлось и без неожиданной встречи. Молодой человек, проезжавший по трассе, остановился и предложил участникам подвезти их. Узнав, что Мендыбай ага и его ученики намерены преодолеть весь маршрут самостоятельно, он пожелал им доброго пути и подарил команде целый арбуз.

Небольшой подарок стал ярким эпизодом дня. Незнакомый человек не проехал мимо, поинтересовался происходящим и поддержал участников тем, чем мог. Именно такие встречи показывают, что «Құрылтайға жол» находит отклик не только в городах и селах, но и непосредственно на дороге.

Аксу-Аюлы задало новую планку гостеприимства

К завершению 130-километрового этапа Мендыбай ага и его ученики добрались до Аксу-Аюлы. Жители села подготовили для участников по-настоящему торжественную встречу.

Ультрамарафонцев приветствовали в национальных костюмах, с традиционными угощениями и под звуки живой музыки. После долгого дня на трассе участников встретили не просто как путников, а как почетных гостей, чей путь уже стал известен далеко за пределами одного региона.

Аксу-Аюлы задало высокую планку для следующих населенных пунктов на маршруте. Теперь своеобразная эстафета гостеприимства переходит к другим городам и селам, через которые пройдет «Құрылтайға жол». У их жителей также появится возможность встретить Мендыбая ага, поддержать команду и стать частью истории, которая пишется в реальном времени.

От гостеприимства к культуре участия

Казахстанцы издавна известны гостеприимством, доброжелательностью и готовностью прийти на помощь. На маршруте Мендыбая ага эти качества проявляются ежедневно: кто-то предлагает воду, кто-то приносит угощение, кто-то пробегает рядом, а кто-то встречает участников всем селом.

В преддверии первых выборов депутатов нового Курултая не менее важно проявить и культуру гражданского участия. Она начинается с понимания того, что происходящее в стране касается каждого, а личная позиция приобретает значение, когда человек подтверждает ее действием.

За один день Мендыбай ага и его ученики преодолели 130 километров. От остальных казахстанцев подобного спортивного испытания не требуется. Но 23 августа у каждого будет возможность сделать свои несколько шагов и стать участником события, которое определит законодательную повестку страны на ближайшие пять лет.

Аксу-Аюлы уже вписало свое имя в хронику «Құрылтайға жол». Впереди новые города, села и встречи, а значит, у этой истории будет еще немало участников.