Проведен аэровизуальный осмотр паводкоопасных участков Акмолинской области

Паводки
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По итогам инспекции даны конкретные поручения по укреплению защитных дамб, усилению контроля за водоотведением, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

Акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым совместно с вице-министром по ЧС Рамилем Камаловым проведён аэровизуальный осмотр паводкоопасных территорий региона с целью оценки текущей ситуации и принятия оперативных мер.

Облет осуществлялся по маршруту, охватывающему наиболее уязвимые населенные пункты Астраханского, Буландынского районов.

В Буландынском районе были осмотрены участки, подверженные паводкам, и русла рек. Ситуацию доложил аким Буландынского района Ардак Смаилов. Далее маршрут облета прошёл через Астраханский район, где были проведены визуальные наблюдения состояния реки Қалқұтан и населённых пунктов.

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области полковник Бакытжан Алашов проинформировал о движении русел рек, а также возможных местах ледовых заторов и взрывных работ.

По итогам инспекции даны конкретные поручения по укреплению защитных дамб, усилению контроля за водоотведением, а также обеспечению готовности экстренных служб к возможным ухудшениям ситуации.

#паводки #МЧС #Акмолинская область

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