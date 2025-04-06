По итогам инспекции даны конкретные поручения по укреплению защитных дамб, усилению контроля за водоотведением, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Акмолинской области

Акимом Акмолинской области Маратом Ахметжановым совместно с вице-министром по ЧС Рамилем Камаловым проведён аэровизуальный осмотр паводкоопасных территорий региона с целью оценки текущей ситуации и принятия оперативных мер.

Облет осуществлялся по маршруту, охватывающему наиболее уязвимые населенные пункты Астраханского, Буландынского районов.

В Буландынском районе были осмотрены участки, подверженные паводкам, и русла рек. Ситуацию доложил аким Буландынского района Ардак Смаилов. Далее маршрут облета прошёл через Астраханский район, где были проведены визуальные наблюдения состояния реки Қалқұтан и населённых пунктов.

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области полковник Бакытжан Алашов проинформировал о движении русел рек, а также возможных местах ледовых заторов и взрывных работ.

По итогам инспекции даны конкретные поручения по укреплению защитных дамб, усилению контроля за водоотведением, а также обеспечению готовности экстренных служб к возможным ухудшениям ситуации.