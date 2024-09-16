Первое заседание общественного совета провели в Антикоре

Сегодня состоялось первое заседание обновленного общественного совета Агентства по противодействию коррупции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото: Антикор

В состав совета вошли депутаты Мажилиса Парламента – Марат Башимов, Николай Арсютин и Айдос Сарым, а также общественные деятели и ученые, такие как Бейбит Мамраев, Дихан Қамзабекұлы, Какимжан Бишманов, Айнур Сабитова, Мэлс Семгалиев, Ербол Устемиров, Серик Сапиев, Гани Ныгметов и Михаил Коломин.

На заседании путем открытого голосования Марат Башимов единогласно переизбран председателем общественного совета.

Выступая с приветственным словом, глава Антикоррупционной службы Асхат Жұмағали подчеркнул, что уровень доверия граждан является основным показателем эффективности работы агентства, и достичь этого возможно лишь через активное взаимодействие с обществом.

«Все значимые антикоррупционные инициативы будут обсуждаться с членами общественного совета. Совет имеет право вносить предложения по совершенствованию законодательства, участвовать в обсуждении стратегических документов, проводить мониторинг и оценку работы агентства, а также разрабатывать рекомендации для его дальнейшего улучшения», - отметил А. Жұмағали.

Общественные советы играют важную роль в процессе реализации антикоррупционной политики. Их влияние и полномочия возрастают с каждым годом. Члены Совета могут формировать рабочие группы для изучения актуальных вопросов, привлекая экспертов из неправительственных организаций, средств массовой информации и научных кругов.

Новоизбранный председатель общественного совета Марат Башимов поблагодарил коллег за доверие и выразил готовность продолжать активную работу в направлении улучшения антикоррупционной политики страны.

Завершая заседание, Асхат Жұмағали выразил благодарность всем участникам за их вовлеченность и пожелал успехов в разработке новых инициатив, направленных на усиление противодействия коррупции в Казахстане.