Общество

Проведены уникальные операции

Среди тех, кому посчастливилось попасть в руки врачей с мировыми именами, жительница Кентау Нургуль Дуйсембиева. Ее на протяжении ряда лет мучили боли в позвоночнике. Избавиться от проблем со здоровьем предложили при помощи хирургического вмешательства, при этом пациентку заверили, что ходить она сможет уже через пару дней. Женщина согласилась. Хирурги поставили на место сегменты позвоночника, которые из-за смещения сдавили спинной мозг.

Врач-нейрохирург из Санкт-Петербурга Андрей Климаш, стоявший у операционного стола, уверен, что подобные операции шымкентские медики могут проводить самостоятельно. Центр нейрохирургии областной клинической больницы оснащен самым современным оборудованием, позволяющим на месте решать многочисленные проблемы позвоночника и избавить жителей области от необходимости ехать на операцию в Алматы и Астану, а то и вовсе за рубеж.

Все девять операций, включая удаление опухоли головного мозга, исправление врожденных дефектов при ортопедии на базе ОКБ проводились впервые в истории здравоохранения области. За их ходом наблюдали несколько сотен врачей. Главный врач областной клинической больницы Мухан Егизбаев убежден, что подобные семинары с акцентом на практические занятия позволят медицине Южного Казахстана подняться на качественно новый уровень.

Любовь ДОБРОТА, Шымкент

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