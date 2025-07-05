Чего здесь только не оказалось! Повсюду были разбросаны пластиковые и стеклянные бутылки, пакеты, остатки еды.

Как отметил председатель Карасайского районного филиала партии «Amanat» Каныбек Айт­жанов, каждое лето берега окрестных рек и озер становятся излюбленным местом отдыха местных жителей и алматинцев. При этом туристы оставляют после себя горы мусора. Пищевые отходы, разлагаясь,­ попадают в воду.

Необходимо устанавливать здесь урны, контейнерные площадки, камеры видеонаблюдения, а главное – задерживать нарушителей и принимать в отношении них админист­ративные меры наказания. В противном случае стихийные свалки будут расти как грибы пос­ле дождя, а проводимые регулярно субботники дадут лишь временный эффект.

По словам депутата районного маслихата Бекжана Сунбекова, необходимо также массово привлекать местную молодежь и сельчан к акциям по уборке территорий. Человек, проя­вивший заботу об окружающей среде, внесший вклад в сохранение чистоты родного края, вряд ли захочет оставлять мусор после себя. В этом и заключается воспитательная цель всенародной акции «Таза Қазақстан».

К слову, представители областного филиала партии «Amanat» поставили перед собой задачу – до 2027 года ликвидировать все несанкционированные свалки на территории Алматинской области. А таковых насчитывается свыше 300.

Кроме того, в регионе будет построено четыре комплекса по сортировке и переработке бытовых отходов. В селах установят не менее 1 тыс. контейнеров для раздельного сбора мусора.