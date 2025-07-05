Представители общественности Карасайского района провели на побережье реки Шамалган акцию «Чистый четверг». Наведен порядок на территории площадью 2 га, собрано и вывезено на специализированный мусорный полигон около 1,5 тонны бытовых отходов.
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