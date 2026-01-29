По ее мнению, это поможет перейти от реагирования на последствия к профилактике нарушений, повысить прозрачность контроля для общества и родителей, а также усилить ответственность всех участников процесса, начиная с поставщиков услуг.

Под особый порядок контроля попадут все госучреждения и предприятия, а также частный бизнес, получающий финансирование из госбюджета на питание, проживание, медпомощь, образование, воспитание и оздоровление детей. К ним относятся детские сады, школы, медорганизации, интернаты, студенческие общежития, медико-социальные учреждения, дома ребенка. Особый контроль и надзор будут включать в себя плановые и внеплановые проверки, а также мониторинг с посещением объектов. Это значит, что проверки будут проводиться без предварительного уведомления и позволят одновременно проконтролировать все субъекты, расположенные в школах: столовая, медпункт, спортзалы.

Также сняты ограничения на проверки школьных столовых малого и микробизнеса, введено новое основание для внеплановых проверок: сообщения в СМИ при наличии подтверждающих материалов. При этом мониторинг с посещением будет проводиться только по поручениям Главы государства, руководителя Администрации Президента, Премьер-министра и их заместителей или министра здравоохранения.

– При первичном посещении объекта административные меры в виде штрафов применяться не будут. Наказание предусмотрено только для злостных нарушителей, не выполнивших предписания об устранении ранее выявленных нарушений, – пояснила Марал Рахимжанова.

По фактам нарушений, представляющих угрозу здоровью детей, последуют либо приостановление или запрет дея­тельности объекта, либо отстранение персонала от работы. Также закреп­лено право главных государственных санитарных врачей выносить частное представление в отношении админист­раторов бюджетных программ.

По информации заместителя председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Юлии Овечкиной, сегодня под особый сан­эпидконтроль подпадают около 15 тыс. организаций образования. И если ранее при поступлении сигнала о нарушении прав детей контрольные мероприятия подлежали предварительной регистрации, а проверяемый субъект заранее знал о предстоящей проверке и мог к ней подготовиться, то сейчас уведомления об этом не требуются.

– Такой подход позволяет получить объективную картину условий, в которых находятся дети, и своевременно выявить угрозы их жизни и здоровью, – отметила Юлия Овечкина, добавив, что анонимные обращения не являются основанием для проведения внеплановой проверки.

Их можно проводить только при наличии конкретных фактов нарушений прав ребенка. А вот годовой список плановых проверок формируется в автоматическом режиме и размещается на интернет-ресурсе Комитета по охране прав детей. При этом введение новых механизмов контроля не носит карательного характера. Речь идет о профилактике, своевременном выявлении рисков и повышении ответственности руководителей организаций, где проживают и находятся дети.

В свою очередь заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Минздрава Манар Смагул во время пресс-конференции сообщила о том, что в прошлом году у 7% учащихся общеобразовательных школ выявлены различные патологии опорно-двигательного аппарата, органов зрения и нервной системы. По данным результатов профилактических медосмотров, у детей чаще всего отмечаются заболевания органов зрения – порядка 40%, патология нервной системы – 9,4 % и сколиозы – около 6%.