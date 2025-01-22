Проверку на «профессиональную добропорядочность» внедряют в Казахстане

Мажилис принял в работу проект закона «О тестировании на профессиональную добропорядочность», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила депутат Снежанна Имашева, проект закона о тестировании на профессиональную добропорядочность основан на Концепции антикорррупционной политики РК на 22-26 годы и внесен в правительство.

«В законопроекте предусмотрены нормы, регулирующие тестирование сотрудников правоохранительных и гражданских органов в целях предотвращения фактов коррупции, регламентированы их права и обязанности, предусмотрены основа назначения тестирования и меры ответственности по результатам тестирования. В результате будут своевременно выявлены недобропорядочные сотрудники и будут приняты меры от возможных коррупционных действий», - пояснила она, добавив, что это в свою очередь способствует повышению доверия населения к этим органам.