Проверку на «профессиональную добропорядочность» внедряют в Казахстане

Мажилис
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

По словам депутата, будут своевременно выявляться недобропорядочные сотрудники и будут приняты меры от возможных коррупционных действий

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Мажилис принял в работу проект закона «О тестировании на профессиональную добропорядочность», сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Как отметила депутат Снежанна Имашева, проект закона о тестировании на профессиональную добропорядочность основан на Концепции антикорррупционной политики РК на 22-26 годы и внесен в правительство.

«В законопроекте предусмотрены нормы, регулирующие тестирование сотрудников правоохранительных и гражданских  органов в целях предотвращения фактов коррупции, регламентированы их права и обязанности, предусмотрены основа назначения тестирования и меры ответственности по результатам тестирования. В результате будут своевременно выявлены недобропорядочные сотрудники и будут приняты меры от возможных коррупционных действий», - пояснила она, добавив, что это в свою очередь способствует повышению доверия населения к этим органам.

#мажилис #проверка #законопроект #сотрудники

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