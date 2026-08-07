Социальные вопросы обсудили с жителями Алматинской области активисты ОСДП

Мероприятие прошло в рамках подготовки к предстоящим выборам

Фото: ОСДП

Представители Алматинского областного филиала Общенациональной социал-демократической партии (ОСДП) провели встречу с жителями потребительского кооператива «Капшагай Алтын Алма» в Алматинской области, сообщает Kazpravda.kz

В ходе встречи представители партии ознакомили участников с основными положениями предвыборной программы ОСДП, а также обсудили с жителями актуальные социально-бытовые вопросы и темы, связанные с защитой прав граждан. Формат мероприятия позволил жителям озвучить имеющиеся проблемы и обменяться мнениями с населением.

В рамках встречи были распространены информационные листовки о деятельности партии для ознакомления жителей и с деятельностью партии.

Как уточняется, ОСДП на протяжении длительного времени оказывает жителям ПСК «Капшагай Алтын Алма» правовую и социальную поддержку по различным вопросам.

В филиале отметили, что взаимодействие с жителями и обсуждение вопросов, волнующих местное сообщество, остается одним из направлений работы партии.