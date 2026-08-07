Выборы в Курултай – как регионы формируют политическую повестку

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Встречи на местах становятся способом понять, насколько партийные программы совпадают с реальной картой запросов страны. Обзор того, где 6 августа побывали кандидаты в депутаты Курултая и с кем они встречались в материале Kazpravda.kz

У «Әділет» региональная работа продолжается в формате мобильного каравана «Әділетті Қазақстан үшін». В Костанайской области его маршрут прошел сразу через пять районов – Узункольский, Мендыкаринский, Алтынсаринский, Аулиекольский и Карасуский. На встречах с более чем 700 сельскими жителями разговор вокруг вопросов состояния дорог, водоснабжения, качества связи и трудоустройства молодежи. Следующей точкой маршрута стала Жамбылская область. Здесь повестка сместилась уже к сельской экономике: караван во главе с председателем партии Айбеком Дадебаем посетил крестьянское хозяйство и молокоперерабатывающий кооператив в Жуалынском районе. Отдельная встреча прошла с жителями села Нурлыкент.

Общенациональная социал-демократическая партия посвятила день анализу прошедших теледебатов. В республиканском предвыборном штабе партии обсудили выступление кандидата в депутаты Курултая Максута Насибулова, представлявшего партию в эфире «Седьмого канала». Одной из тем предвыборной повестки стал вопрос возможного перехода к четырехдневной рабочей неделе, вызвавший публичную дискуссию. Председатель ОСДП Асхат Рахимжанов прокомментировал критику этой инициативы, высказанную представителями партии Respublica. В ОСДП отметили, что при обсуждении вопроса учитывается опыт стран, где четырехдневная рабочая неделя уже применяется или рассматривается как один из возможных форматов организации.

Партия «Байтақ» провела сразу несколько встреч в разных регионах. В Петропавловске волонтеры и кандидат Алмаз Джакишев работали в формате «от двери к двери», охватив, по данным партии, более 300 человек. В селе Мукыры Жетысуской области кандидат Темирлан Файзулин обсудил с жителями развитие экотуризма. Кандидат Владимир Мартель встретился с трудовым коллективом Алматинского завода тяжелого машиностроения, где речь шла об экологической модернизации производства. В Шымкенте на встрече с жителями улицы Туркестан подняли вопрос неприятного запаха в районе. Кроме того, представители партии посетили поликлинику №15 в Алматы, где обсуждали условия труда медиков, и детский сад в Актюбинской области, где говорили об экологическом воспитании.

Народная партия Казахстана провела серию встреч с трудовыми коллективами в нескольких областях. Кандидаты Болат Смагулов и Нуржан Биякаев встретились с коллективом Центра трудовой мобильности и обсуждали вопросы занятости. В Атырау прошла встреча с коллективом филиала «Банк ЦентрКредит», в Усть-Каменогорске – с работниками автопарка, где речь шла о зарплатах водителей, дефиците кадров и безопасности труда. В Караганде кандидаты встретились с коллективом «ГорКомТранс», в Павлодарской области – с сотрудниками врачебной амбулатории и предприятия «Ertis Su». Партия также сообщила, что после встречи в Карагандинском индустриальном университете 40 человек вступили в ее ряды.

В Карагандинской области партия «Ауыл» продолжила предвыборную кампанию в Шахтерском сельском округе, где состоялась встреча с коллективом ТОО «Шахтерское» и жителями округа, в ходе которой участники ознакомились с деятельностью сельскохозяйственного предприятия. Обсуждались вопросы развития элитного семеноводства, государственной поддержки аграрного сектора, внедрения современных агротехнологий, рационального использования земельных и водных ресурсов, переработки сельскохозяйственной продукции, создания рабочих мест, развития сельской инфраструктуры и обеспечения продовольственной безопасности. Также представители партии посетили село Шахтер Нуринского района, где встретились с жителями и коллективом хозяйства, осмотрели сельскохозяйственные угодья, системы орошения и производственные объекты. В ходе встреч были затронуты вопросы развития сельских территорий, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, а также создания условий для занятости в сельской местности

Демократическая партия «Ак жол» во главе с председателем Данией Еспаевой провела встречу с трудовым коллективом ТОО «Уркер-АШ», а также с представителями логистического бизнеса в Алматы, где говорили о развитии производства и предпринимательства. Кандидат Виктор Микрюков представил предложение партии о введении персональных счетов граждан в системе ОСМС. В Туркестанской области представители филиала партии встретились с коллективом санатория «Атлант».

Партия «Respublica» начала работу в Шымкенте с посещения предприятия Alutech, выпускающего алюминиевые профильные системы и кабельную продукцию: кандидаты ознакомились с производством и ответили на вопросы работников. Представители партии провели встречи с коллективами предприятий Шымкента и Туркестанской области. На предприятии «Алтын дән» обсуждались вопросы развития производства, предпринимательства, здравоохранения и социальной сферы. В Ленгерском районе представители партии посетили ТОО «Балмұздақ», где были рассмотрены вопросы надежности электроснабжения, инженерной инфраструктуры и развития производства. Также состоялось посещение АО «Шымкентмай», выпускающего продукцию из отечественного сырья. В ходе встреч обсуждались вопросы поддержки отечественного производства, развития экспорта, цифровизации, применения технологий искусственного интеллекта, строительства студенческих общежитий и реализации социальных инициатив.

Таким образом, очередной этап предвыборной кампании проходит в формате региональных встреч, охватывающих как крупные города, так и сельские населенные пункты. Тематика обсуждений зависит от особенностей регионов и специфики предприятий, однако в большинстве случаев затрагивает вопросы экономики, сельского хозяйства, предпринимательства, инфраструктуры, социальной сферы, здравоохранения, экологии и условий жизни населения.