Как найти свой участок для голосования

Для этого запустили онлайн-сервис

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для голосования на выборах депутатов Курултая Республики Казахстан, которые состоятся 23 августа 2026 года, граждане Республики Казахстан могут заранее найти свой избирательный участок, передает Kazpravda.kz

На платформе GOV.KZ запущен онлайн-сервис, позволяющий узнать номер и адрес своего избирательного участка.

Для удобства граждан созданы сразу три площадки. Пройдя по любой из указанных гиперссылок, избиратель может выбрать свой регион, ввести ИИН и узнать номер своего участка, а также его адрес.

- https://www.gov.kz/sailau?lang=kk

- https://sailau.gov.kz/kk

- https://sailau2026.gov.kz/kk

Кроме того, онлайн-сервис по поиску своего избирательного участка доступен и в приложении eGovMobile, в разделе «Популярные услуги».

Указанные сервисы также доступны и при сканировании QR-кодов.