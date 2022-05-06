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Правительство , Экономика
Провести внеплановые проверки ТЭЦ поручил Алихан Смаилов

В ходе рабочей поездки в Северо-Казахстанскую область Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил Петропавловскую ТЭЦ-2, на которой 20 марта текущего года произошло частичное обрушение верхней части дымовой трубы №1, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Член совета директоров АО «Центрально-Азиатская Электроэнергетическая Корпорация» Сергей Кан и и.о. гендиректора АО «СЕВКАЗЭНЕРГО» Андрей Калиничев проинформировали о текущем состоянии предприятия, планах проведения восстановительных работ.

Глава Правительства поручил провести тщательное техническое обследование всего оборудования и своевременно завершить ремонтные работы. При этом необходимо обеспечить жителей горячим водоснабжением в летний период и в установленные сроки начать новый отопительный сезон.

«Важно в намеченные графиком сроки выполнить все работы качественно, без задержек. Руководству компании нужно изыскать все необходимые средства», — отметил Алихан Смаилов.

Также Министерству энергетики поручено обеспечить проведение внеплановых проверок на теплоэлектроцентралях и гидроэлектростанциях республики на предмет их технического состояния и готовности к несению максимальных нагрузок в предстоящем отопительном сезоне.

В ходе поездки Алихан Смаилов также посетил Петропавловский электротехнический завод, который занимается производством трансформаторов различной мощности и шкафных конструкций.

«Запуск электротехнического завода в области – это пример действенного механизма по созданию новых предприятий с эффективным вложением инвестиций в имеющуюся простаивающую инфраструктуру. Реализация проекта должна оказать положительное влияние на отрасль машиностроения региона, увеличить объем несырьевого экспорта, что в целом обеспечит рост обрабатывающей промышленности», — отметил Алихан Смаилов.

Премьер-министр поручил Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством финансов выделить средства на увеличение уставного капитала СПК «Солтүстік» для создания новых производственных площадок на базе простаивающих объектов (зданий и сооружений) в Петропавловске.

Затем Алихан Смаилов посетил строительную площадку нового учебно-лабораторного корпуса СКУ имени М. Козыбаева, который планируется сдать в эксплуатацию в этом году.

«Главой государства поручено открыть в Казахстане филиалы авторитетных зарубежных вузов. Открытие на базе СКУ им. М. Козыбаева филиала Университета Аризоны – один из первых таких проектов. Для подготовки специалистов международного уровня в сфере инженерных и агротехнических наук для нужд региона Правительство выделило 1500 грантов», — сказал он.

Алихан Смаилов поручил завершить строительство нового учебно-лабораторного корпуса и двух студенческих общежитий по 600 мест в установленные строки.

Премьер-министр РК также ознакомился с ходом строительства семи новых многоквартирных домов по улице Ш. Уалиханова в Петропавловске. Общее количество квартир по проекту – 684.

«Ежегодно мы видим, что темпы строительства значительно увеличиваются. В рамках программы «Нұрлы жер» Правительством выделяются немалые бюджетные средства на новое жилье и инженерные сети. В этой связи необходимо следить за обеспечением высокого качества работ по всем проектам», — отметил Алихан Смаилов.

Еще одним пунктом рабочей поездки стало посещение строящейся бумажной фабрики ТОО «РимКазАгро». Проектная мощность предприятия – 5 тыс. тонн продукции год, что должно обеспечить 16-процентное импортозамещение по республике. Ожидается, что завод будет введен в эксплуатацию до конца текущего года.

Премьер-министр отметил, что в рамках поставленных Президентом РК задач по развитию «экономики простых вещей» необходимо создавать производства широкой номенклатуры товаров народного потребления.

«Уверен, что реализация проекта по выпуску бумажной продукции даст мультипликативный эффект в социально-экономическом развитии региона», — подчеркнул Алихан Смаилов.

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