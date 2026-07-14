Нурлан Абдиров призвал политические партии учитывать права людей с инвалидностью при подготовке агитматериалов

Председатель ЦИК Нурлан Абдиров сегодня на заседании Комиссии призвал политические партии учитывать права людей с инвалидностью с нарушениями зрения, слуха и опорно-двигательного аппарата при подготовке агитационных мероприятий и материалов, передает Kazpravda.kz
Выступая на брифинге в Службе Центральных коммуникаций, глава Центризбиркома обратился к политическим партиям, участвующим в выборах депутатов Курултая Республики Казахстан. По его словам, реализация конституционного права избирать должна быть обеспечена на всех этапах избирательного процесса, в том числе для лиц с инвалидностью.
«Призываю партии учитывать такие требования. Это касается обеспечения беспрепятственного доступа к местам проведения встреч с избирателями, сопровождения публичных мероприятий сурдопереводом, а также использования агитационных материалов в доступных форматах, позволяющих людям с инвалидностью полностью ознакомиться с предвыборными программами партий. Уверен, все мы будем активно оказывать всестороннюю поддержку в решении вопросов обеспечения избирательных прав лиц с инвалидностью», - обратился к партиям Нурлан Абдиров.