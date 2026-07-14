Первых международных наблюдателей за выборами в Курултай аккредитовали в ЦИК

О том, сколько международных наблюдателей за выборами депутатов Курултая уже аккредитованы в Казахстане, сегодня рассказали на заседании Центральной избирательной комиссии, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель председателя ЦИК Мухтар Ерман отметил, что 1 июля текущего года было принято решение об открытии института международного наблюдения за выборами депутатов Курултая Республики Казахстан. Министерством иностранных дел и Центральной избирательной комиссией были направлены соответствующие приглашения целому ряду стран и международных организаций для участия в наблюдении за выборами.

«На сегодняшний день в Центральную избирательную комиссию для аккредитации представлены кандидатуры 60-ти наблюдателей из 3-х международных организаций и 4-х иностранных государств. В том числе 4 человека от Миссии наблюдателей СНГ, 19 человек от Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ, 32 наблюдателя от Миссии БДИПЧ ОБСЕ, 2 кандидатуры от Мальдивской Республики, в том числе заместитель председателя Избирательной комиссии этой страны, посол Палестины в Казахстане, являющийся дуайеном дипломатического корпуса, аккредитованного в Астане, посол Венесуэлы в Казахстане и временный поверенный в делах Венгрии в Казахстане. По мере поступления предложений для аккредитации данные по наблюдателям будут обновляться», - отметил Мухтар Ерман.

По итогам заседания, члены Центральной избирательной комиссии приняли постановление об аккредитации наблюдателей иностранных государств и международных организаций.