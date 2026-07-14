ЦИК РК: Все избирательные участки будут доступны для людей с инвалидностью

Вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью сегодня обсуждали на заседании Центральной избирательной комиссии.

Член Комиссии Ләззат Сүйіндік обозначила важность полноценного оборудования помещений для голосования для беспрепятственного доступа избирателей с инвалидностью.

«Центральной избирательной комиссией реализуется комплекс мер по обеспечению избирательных прав граждан с инвалидностью. C 2021 года трансляции заседаний ЦИК, а также все информационные видеоматериалы обеспечиваются сурдопереводом. С 2022 года изготовливаются трафареты к бюллетеню для голосования с использованием шрифта Брайля. Все избирательные участки обеспечиваются аудиоинструкцией по заполнению бюллетеня для голосования. С 2025 года при поддержке общественного объединения Ассоциация женщин с инвалидностью «Шырак» и Офиса программ ОБСЕ в Астане подготовлен и используется видеокурс по правам и потребностям лиц с инвалидностью для всех членов избирательных комиссий. Местные исполнительные органы обеспечивают услуги инватакси. Также мы рекомендуем местным исполнительным органам активно привлекать представителей общественных объединений лиц с инвалидностью к проверке доступности избирательной инфраструктуры», - подчеркнула Ләззат Сүйіндік.