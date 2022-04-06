Психотропные препараты продавали в продуктовом магазине в Атырау

Атырауские полицейские установили женщину, которая продавала психотропные препараты в магазине, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

Сотрудники управления полиции Атырау задержали 38-летнюю женщину, которая продавала психотропные препараты в одном из продуктовых магазинов города. У нее изъято 29 штук трамадола и 11 штук тропикамида.

Как выяснилось, горожанка в январе уже привлекалась к ответственности за торговлю психотропными препаратами. В настоящее время по данному факту ведется сбор документов.