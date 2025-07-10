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Французский "Пари Сен-Жермен" со счетом 4:0 одержал разгромную победу над испанским "Реалом" в полуфинальном матче клубного чемпионата мира по футболу. Турнир проходит в США, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС

Забитыми мячами отметились Фабиан Руис (6-я, 24-я минуты), Усман Дембеле (9) и Гонсалу Рамуш (88).

Начало матча было отложено на 10 минут из-за пробок. В связи с этим команды прибыли на стадион позже запланированного, а многие болельщики к назначенному времени не смогли попасть на трибуны.

"Реал" потерпел первое поражение под руководством Хаби Алонсо. Испанец возглавил команду 25 мая, сменив на посту главного тренера мадридской команды итальянца Карло Анчелотти. Клубный чемпионат мира - первый турнир, на котором "Реал" выступает после смены тренера. До матча против ПСЖ футболисты "Реала" вместе с Алонсо выиграли четыре игры и один раз сыграли вничью - в стартовой игре турнира против "Аль-Хиляля" из Саудовской Аравии (1:1).

Матч против ПСЖ стал последним в составе "Реала" для обладателя "Золотого мяча" 2018 года Луки Модрича. Хорватский полузащитник выступал за команду с 2012 года и стал самым титулованным футболистом в истории клуба. Во встрече против ПСЖ игрок в 597-й раз вышел на поле в футболке "Реала", заняв по этому показателю чистое восьмое место, обойдя шестикратного победителя Кубка европейских чемпионов Пако Хенто. По числу проведенных матчей за испанский клуб среди легионеров Модрич уступает только французу Кариму Бензема (648).

В финале ПСЖ сыграет против английского "Челси", который на полуфинальной стадии обыграл бразильский "Флуминенсе" (2:0). Встреча пройдет 13 июля.

Сильнейший из пары финалистов станет победителем клубного чемпионата мира, который впервые проходит в новом формате. На групповом этапе соревнования принимали участие 32 команды. В плей-офф ПСЖ до полуфинальной игры обыграл американский "Интер Майами" (4:0) и германскую "Баварию" (2:0), "Челси" справился с португальской "Бенфикой" (4:1 после дополнительного времени) и бразильским "Палмейрасом" (2:1).

"Реал" является рекордсменом по числу побед на клубном чемпионате мира, команда становилась обладателем трофея пять раз. "Челси" дважды участвовал в турнире, но победить смог лишь однажды - в 2021 году. В 2012 году английский клуб проиграл в финале бразильскому "Коринтиансу" (0:1). Для ПСЖ нынешний клубный чемпионат мира стал первым.