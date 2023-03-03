Пул совместных инвестпроектов обновили Казахстан и Узбекистан

Международное сотрудничество, Правительство, Экономика
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Инвестиционный пул пополнился тремя проектами, призванными возродить и дать импульс развитию текстильной промышленности на территории Шымкента и Туркестанской области.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

Казахстан и Узбекистан актуализировали Дорожную карту по реализации инвестиционных соглашений и торговых контрактов, подписанную в рамках визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Узбекистан в декабре 2022 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

Во время второго заседания рабочей группы по мониторингу за ходом реализации кооперационных проектов и проведению системной работы по замещению импорта, прошедшего в Шымкенте, заместители премьер-министров двух стран Серик Жумангарин и Жамшид Ходжаев согласовали обновленный документ.

Актуализированная Дорожная карта предполагает создание кластера по глубокой переработке казахстанского зерна до 1 млн тонн и реализацию проекта по рафинации растительного масла на территории создаваемого МЦПК «Центральная Азия».

Кроме того, инвестиционный пул пополнился тремя проектами, призванными возродить и дать импульс развитию текстильной промышленности на территории Шымкента и Туркестанской области. Речь идет о запуске простаивающих текстильных фабрик в Шымкенте мощностью 18 000 тонн хлопок-волокна в год, создании здесь же текстильного комплекса мощностью 5500 тонн хлопок-волокна в год и совместного предприятия для организации текстильного кластера в Туркестанской области с поэтапным запуском до 2026 года.

Также стороны договорились всесторонне проработать вопрос открытия филиалов Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства на базе Казахского национального аграрного исследовательского университета и Южно-Казахстанского университета им. М. Ауезова в городе Чирчик Республики Узбекистан.

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