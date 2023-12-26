Пусть рукописи говорят

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Рустам Алмазов

Найденный в Индии экземпляр книги об Абулхаир-хане пополнил фонд Национального центра рукописей и редких книг.

фото пресс-службы МКИ

Здесь состоялся научный семинар «Древние рукописи и архивные данные по истории Центральной Азии и Казахстана в фондах Индии». В мероприятии приняли участие ученые Культурного цент­ра им. Свами Вивекананда при посольстве Индии в Республике Казахстан, научно-исследовательского центра «Памятники письменности и духовное наследие» КазНУ им. аль-Фараби, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева.

Как сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации, в ходе семинара обсуждались вопросы введения в научный оборот исторических рукописей и документов, доставленных в страну специалистами Национального центра рукописей и редких книг из Индии в рамках проекта «Архив-2025».

– Государственный проект «Архив-2025» открывает новые возможности для сбора всех данных, касающихся истории казахов. Научно-исследовательская экспедиция, организованная в прошлом году в Индию, прошла очень плодотворно. Специалисты центра обнаружили и доставили на родину копии многих ценных документов, касающихся истории нашей страны. И это лишь начало, потому что в архивах Индии накоплено огромное количество материалов, связанных с казахской историей, – отметил директор Нацио­нального центра рукописей и редких книг Жандос Болдыков.

Директор Культурного центра им. Свами Вивекананда при посольстве Индии в Казахстане Санд­жай Веди вручил копии книг на персидском языке «Тарих-и-Абул хаир хан» и History of Mongols, обнаруженных в фондах библиотеки Патна в Индии.

– Наши предки не разрывали своих культурных связей со времен средневековья. О постоянных тесных взаимодействиях свидетельствуют исторические документы, найденные в архивных, библиотечных фондах современной Индии. Сегодня мы вручили копии двух книг Национальному центру рукописей и редких книг Казахстана. Уверен, что ученые Казахстана смогут найти много ценных данных, если переведут книги и проведут исследования, – сказал Санджай Веди.

Сотрудник НИЦ «Письменные реликвии и духовное наследие» КазНУ им. аль-Фараби доктор PhD Омир Оразулы передал Национальному цент­ру рукописей и редких книг копии средневековых тюркских медицинских трактатов – «Дастур ал-илаж» Султана Али аль-Хурасани и «Зубдат ал-каххалин» муллы Мухаммада Иусуфа. Данные ценные трактаты по истории казахов, в том числе в области народной медицины, были выявлены и изучены в фондах Респуб­лики Индия.

В рамках семинара состоялась выставка документов, доставленных в страну из Индии в 2022 году.

#Индия #архив #книги #редкие книги #рукописи #Архив-2025 #Абулхаир-хан

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