Путь, наполненный радостью

Поздравляя казахстанцев, председатель Сената отметил, что День благодарности в Казахстане символизирует дружбу, солидарность и взаимопомощь. Это важные ценности, на которых неизменно зиж­дется благополучное общество.

– День благодарности – еще один повод вспомнить о том, как даже в непростые времена наш народ выбирал единство и взаимопонимание. Проявлял милосердие, доброту и ответственность. На современном этапе очень важно сохранить и приумножить эти качества и ценности, – сказал он, обращаясь к участникам мероприятия, ставшего частью большой череды событий, посвященных важной дате.

Вместе с тем, по мнению Мау­лена Ашимбаева, в условиях мировой нестабильности особое значение приобретает умение народа сплотиться перед лицом современных вызовов, жить в мире и согласии, проявляя взаи­моуважение и поддержку.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда подчеркивает, что политические и экономические реформы невозможно осуществить без единства и стабильности. Мы живем во времена серьезных глобальных вызовов и важных преобразований в нашей стране. В этот период стремление к единству и ответственность каждого гражданина обретают особую значимость для поддержания внут­риполитической стабильности и процветания нашей Родины. В таких условиях очень важно всем вместе сохранить мир и согласие в стране. Пусть День благодарности будет наполнен радостью, уважением и взаимопониманием. Пусть наша страна остается местом мира, согласия и прогресса, – резюмировал председатель Сената.

В Доме дружбы Астаны в этот день прошел телемост, объединивший представителей этнокультурных объединений всей страны. Организаторы взяли на себя непростую миссию – выразить признательность казахстанцам, работающим в разных сферах, которых отличают активная гражданская позиция, неравнодушие, стремление внести вклад в укрепление межэтнического согласия и развитие страны.

Заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующий cекретариатом АНК Марат Азильханов поздравил всех участников с Днем благодарности, отметив, что в эту дату мы вкладываем особый гражданский и общественный смысл.

В Казахстане происходят большие преобразования, и главным результатом всех реформ должно стать повышение уровня благосостояния народа. Это большая и сложная работа, требующая полной самоотдачи. Без этого, по мнению Марата Азильханова, достижение высоких целей невозможно, а потому сегодня так востребованы личности, которые воплощают в себе бесценные качества – патриотизм, гуманность, стремление к знаниям, профессио­нализм и отзывчивость.

Среди членов ассамблеи примеров беззаветного служения Родине немало – это руководители этнокультурных объединений, активисты, ученые, меценаты, журналисты, представители советов матерей, аксакалов, молодежи. И именно им заведующий cекретариатом адресовал самые теплые слова благодарности.

– Дарить благодарность – привилегия сильных и духовно нравственных людей, это бесценный дар и главный социальный капитал нашего общества. Это путь, по которому каждый из нас хочет идти, ибо этот путь наполнен радостью, – подчеркнул заместитель председателя АНК. – Кроме того, День благодарности совпадает не только с началом весны, но и датой создания ассамблеи, которая в следующем году будет праздновать 30-летие. Каждый член АНК – это посол мира, уважения и дружбы. Сегодня мы благодарим наш Казахстан за то, что он есть. Главное, что сегодня нас объединяет, – это любовь к Родине. Нам есть чем гордиться и есть над чем работать. Во всех регионах страны в этот день запустили более 250 различных акций, чтобы объединить казахстанцев в стремлении творить добро.

Сам телемост стал отправной точкой традиционного проекта АНК «Қайырымдылық керуені» и творческого конкурса. В прошлом году в рамках проекта благотворительная помощь была оказана нуждающимся на 1,7 млрд тенге. В этом году в каждом регионе страны созданы центры «Жомарт жан» с координацией в столице, результаты их работы будут объявлены к концу года на форуме «Қайырымдылық керуені».

Старт акции добра был по-настоящему громким и по-человечески трогательным. Во время телемос­та заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель Республиканского таджикского этнокультурного центра Акбаржон Исмаилов вручил двум многодетным семьям ключи от квартир в Астане. А вице-министр культуры и информации Данияр Кадыров объявил о начале творческого конкурса «Шаңырақ» на лучшие видеоролики на тему межнациональных отношений в республике.

– Каждый человек своим трудом вносит вклад в развитие и процветание нашей страны, – отметил вице-министр. – Благодарю каждого из вас, представителей всех профессий и национальностей за эту работу.

Доктор исторических наук, профессор, директор Института азиатских исследований КазНУ имени аль-Фараби Герман Ким сравнил Ассамблею народа Казахстана с моделью ООН.

– Я вижу здесь разные лица – представителей многих национальностей, слышу разные фамилии, но все мы при этом говорим без переводчика и прекрасно понимаем друг друга, – отметил он. – Это символ суверенитета нашей родины, политический, идеологический, цивилизационно-культурный бренд Казахстана, который известен далеко за пределами Евразии. День благодарности служит мостом, связующим поколения и позволяющим идеалы добра, мира, благородного патрио­тизма сохранить для будущих граждан страны.

Солист ансамбля песни и танца Национальной гвардии РК Александр Аверкиев обратился со словами благодарности прежде всего к тем, кто стоит на страже суверенитета с оружием в руках. Сам он служит родине в звании ефрейтора. Но прославился на просторах Интернета благодаря таланту исполнения песен на казахском языке. Его солист продемонстрировал и в ходе телемоста.