Путепровод готовят к сдаче

Масштабный инфраструктурный проект направлен на значительное улучшение транс­портной доступности. Строительство путепровода началось осенью 2023 года. На реализацию проекта было выделено 5,3 млрд тенге, из которых 80% уже переданы подрядчику.

В настоящее время почти завершено строительство моста и подъездных путей, выполнена установка крайних и промежуточных опор, пролетного строения. Ввод нового объекта запланирован на текущий год. Это не только разгрузит существующий путепровод, но и обеспечит альтернативный въезд в северо-восточную часть города, что значительно повысит комфорт и безопасность передвижения.