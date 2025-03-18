Путепровод готовят к сдаче Статьи 18 марта 2025 г. 4:00 1 Андрей Тентетников В Петропавловске завершается строительство нового автомобильного путепровода через железнодорожные пути по улице Универсальной в Рабочем поселке. фото акимата СКО Масштабный инфраструктурный проект направлен на значительное улучшение транспортной доступности. Строительство путепровода началось осенью 2023 года. На реализацию проекта было выделено 5,3 млрд тенге, из которых 80% уже переданы подрядчику. В настоящее время почти завершено строительство моста и подъездных путей, выполнена установка крайних и промежуточных опор, пролетного строения. Ввод нового объекта запланирован на текущий год. Это не только разгрузит существующий путепровод, но и обеспечит альтернативный въезд в северо-восточную часть города, что значительно повысит комфорт и безопасность передвижения. #строительство #Петропавловск #путепровод