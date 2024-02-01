Путевка в жизнь

С июля 2009 года благодаря ее реализации у выпускников вузов есть возможность трудоустроиться по своей специальности, а у сельчан – обрести так необходимых в их населенных пунктах врачей, учителей, работников культуры, спорта и сельского хозяйства, а также госслужащих.

Уроженец Узбекистана Багдаулет Жанайдаров, переехав несколько лет назад в Тараз и окончив местный казахско-турецкий лицей, решил стать тем, кто всегда помогает людям. Выбрав благородную профессию врача, он поступил в Международный казахско-турецкий университет им. Ходжи Ахмеда Ясауи в Туркестане на факультет медицины. Получив специальность «врач общей практики», по совету своей мамы выпускник воспользовался государственной программой «С дипломом – в село!». Как выяснилось, в свое время и она получила путевку в жизнь благодаря этой же программе.

– Мама была в числе первых ее участников в качестве молодого специалиста, поэтому знала о такой возможности, – рассказал Багдаулет Жанайдаров. – В 2011 году она переехала в село Байзак, устроившись на работу в Байзакскую центральную районную больницу, и после завершения срока договора осталась здесь. Примерно год назад ее перевели в администрацию по направлению «Материнство и детство». Я решил пойти по ее стопам и уже второй год работаю рядом с ней.

Говоря о специальной поддержке со стороны государства, Багдаулет Жанайдаров отмечает, что заявление он подал в прошлом году, но пока еще ничего не получил. Согласно пятилетнему договору в рамках программы ему должны выделить едино­временные подъемные в размере 800 тыс. тенге от областного управления здравоохранения и 300 тыс. тенге от районного акимата, а также около 5 млн тенге из местного бюджета на приобретение жилья.

– Мне сказали, что заявление будет пересмотрено ввиду того, что, возможно, размеры помощи могут быть изменены в большую сторону, – сказал молодой специалист.

Он признается: первое время приходится нелегко.

– Пока привыкнешь к новому коллективу, соседям, условиям жизни и работы, проходит немало времени, – поделился Багдаулет Жанайдаров. – Кто-то быстро адаптируется к новой среде, кто-то медленно, а кто-то вообще не может привыкнуть. Со мной сейчас по программе «С дипломом – в село!» работают более тридцати молодых специалистов разных годов выпуска, среди них есть и те, кто учился со мной в вузе. Все они проходили через это испытание по-разному.

Несмотря на большой приток в район медработников, здесь по-прежнему чувствуется нехватка кадров. К примеру, довольно часто обращаются пациенты с системными заболеваниями суставов, поэтому больнице остро нужны ревматологи. В последнее время нередко встречаются люди с артрозами, у младенцев бывают врожденные вывихи, а значит, не менее важны травматологи и ортопеды. Из-за увеличения числа больных гайморитом и другими заболеваниями дыхательных путей ощущается дефицит отоларингологов. Помимо узких специалистов в районном лечебном учреждении не хватает и врачей общей практики.

– Сегодня мне важно получить практический опыт, ведь это самое ценное в нашей профессиональной деятельности. Мне очень нравится моя работа, но, чтобы достичь в ней успеха, нужно постоянно самосовершенствоваться, поэтому в перспективе планирую продолжить обучение в резидентуре по более узкому направлению, – говорит он.

А Салтанат Темиралиева, выпускница медицинских университетов Караганды и Астаны, в 2016-м после получения диплома врача общей практики по программе «С дипломом – в село!» отправилась в Жамбылский район Жамбылской области. В качестве поддержки молодых специалистов она получила подъемные и кредит на приобретение жилья. Отработав положенный срок в селе Аса, девушка решила остаться еще на некоторое время, теперь ее стаж в Жамбылской цент­ральной районной больнице семь лет. Несмотря на молодой возраст, в учреждении заметили ее потенциал и лидерские качества, дали возможность руководить отделением. И с 2023 года Салтанат Темиралие­ва возглавила Центр лучших практик райбольницы.

– Лично мне жить в селе нетрудно. Мы находимся от города недалеко, поэтому все, что нужно, нам доступно. Но и в селе практически все условия предусмотрены, здесь довольно развитая инфраструктура. Наоборот, я думаю, что программа открывает большие возможности перед молодыми специалистами. Обеспечение жильем и подъемными пособиями дорогого стоит. Но хотела бы отметить, что цены сейчас заметно выросли, поэтому было бы хорошо, если бы ответственные лица рассмотрели возможность увеличить кредит на жилье по этой программе, – отмечает она.