Пьяный житель Павлодара угнал автокран и таранил полицейские машины: видео

В Павлодаре пьяный мужчина угнал автокран и таранил полицейские машины, уходя от погони, передает Кazpravda.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz .

Фото: Kazpravda.kz

В Павлодаре мужчина угнал автокран. Управляя им, по улице Ломоносова, он привлек внимание полицейских.

Они неоднократно требовали от нарушителя остановить авто, после чего началась погоня.

Во время преследования угонщик устроил несколько ДТП, в которых пострадали четыре служебных автомобиля патрульной полиции и Toyota Avalon. Задержали павлодарца на Малой объездной: мужчина не справился с управлением и опрокинул автокран.

Угонщиком оказался 24-летний житель Павлодара, никогда не получавший водительское удостоверение. Экспертиза подтвердила, что он был пьян.

Проводится досудебное расследование по 3 ч. ст. 200 УК РК. Полицейские решают, какую меру пресечения избрать.

Также составлено производство по трём статьям Административного кодекса.

Областной департамент полиции планирует обратиться в суд в гражданском порядке, чтобы павлодарец возместил нанесенный материальный ущерб.