Пять автобусных маршрутов изменили схемы движения в Астане
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Маршруты изменены из-за ремонта дорог.
Пресс-служба ТОО "City Transportation Systems" сообщила об изменении схем движения пяти автобусных маршрутов в Астане, передает Kazpravda.kz.
"Уважаемые пассажиры! До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов №№ 4, 4А, 48, 70, 71", - говорится в информации.
С измененными схемами движения можно ознакомиться ниже.
Фото пресс-службы CTS
Фото пресс-службы CTS
Фото пресс-службы CTS
Фото пресс-службы CTS