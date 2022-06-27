Происшествия
Пять человек погибли при столкновении внедорожников в Атырауской области
На 31-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу столкнулись Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.
По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в результате ДТП 37-летний водитель Hyundai и четыре пассажира погибли на месте.
Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными травмами доставлены в областную больницу.
Ведётся следствие, добавили в областном ДП.