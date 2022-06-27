Пять человек погибли при столкновении внедорожников в Атырауской области

На 31-м километре трассы Доссор - Кульсары - Бейнеу столкнулись Toyota Hiluxe и Hyundai Tucson, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Атырауской области, в результате ДТП 37-летний водитель Hyundai и четыре пассажира погибли на месте.

Водитель и пассажир автомобиля Toyota Hiluxe с различными травмами доставлены в областную больницу.

Ведётся следствие, добавили в областном ДП.