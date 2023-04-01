Пять человек погибли в результате лобового столкновения легковушек в Алматинской области

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В Алматинской области при столкновении двух автомобилей погибли пять человек, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Жуткая автокатастрофа произошла сегодня около 08:00 на 196 км автодороги Алматы – Кокпек – Коктал.

Лоб в лоб столкнулись Audi 100 и Audi С4.

Столкновение допустил 43-летний житель Уйгурского района, который выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП водитель Audi 100 и его 3 пассажира, а также водитель Audi С4 скончались на месте. Четыре пассажира с различными травмами госпитализированы в Центральную районную больницу, расположенную в селе Шонжы.

Проводятся следственные действия.