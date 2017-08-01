Пять человек утонули за сутки в Казахстане

За истекшие сутки на водоемах страны утонули 5 человек, передает Kazpravda.kz со ссылкой на официального представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД Руслана Иманкулова.
Трагедии произошли в Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской и Павлодарской областях.
В одном из случаев – в Павлодарской области на реке Иртыш – во время купания утонул ребенок 2008 года рождения.
Ранее Иманкулов сообщил, что с начала купального периода в Казахстане утонули 218 человек, в том числе 77 детей. Спасены 395 человек, в том числе 71 ребенок. С начала года на водоемах страны утонул 271 человек, в том числе 101 ребенок.
