Пять львов сбежали из вольеров в Сиднейском зоопарке

Пропажу сотрудники заметили рано утром, за несколько часов перед открытием. Они вызвали полицейских сразу после того, как в зоопарке сработала сигнализация. сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24».

Общими усилиями сбежавших животных удалось вернуть в вольеры.

По словам представителей зоопарка, никто не пострадал. Для посетителей он будет работать в прежнем режиме.

Всего в зоопарке «Таронга» семь львов – пять львят и две взрослые особи.

«В зоопарке действуют очень строгие протоколы безопасности на такой случай. Мы предприняли немедленные меры. Все животные теперь в безопасности в своих вольерах и находятся под пристальным наблюдением ветеринаров», - рассказал директор зоопарка Саймон Даффи.