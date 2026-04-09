Пять медалей завоевала женская команда Казахстана по боксу на ЧА - 2026

Бокс
По итогам соревнований, у команды РК два золота, одно серебро и две бронзы

Фото: КФБ

Казахстанка Дина Исламбекова одержала победу на чемпионате Азии по боксу в Улан-Баторе (Монголия), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

В финале весовой категории свыше 80 килограммов Исламбекова билась против Алфии Патхан (Индия). Исламбекова захватила преимущество с первого раунда. По ходу стартовой трехминутки Патхан побывала в нокдауне.

Далее казахстанка продолжила доминировать в ринге. В третьем раунде она вновь отправила соперницу в нокдаун. В итоге Дина добилась убедительной победы, завоевав "золото".

Таким образом, женская команда Казахстана по боксу завершила ЧА-2026 с пятью медалями. Надежда Рябец (до 80 кг) стала первой, Бахыт Сейдиш (до 70 кг) финишировала второй, Айгерим Саттыбаева (до 48 кг) и Валентина Хальзова (до 75 кг) отметились "бронзой".

 

 

