Пять секс-притонов накрыли в Павлодаре и Экибастузе

Спецоперации
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Искакова Айдана
корреспондент

В Павлодарской области полицейские выявили деятельность преступной группы, которая подозревается в организации и предоставлении интимных услуг, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Фото пресс-службы ДП Павлодарской области

"В Павлодаре и Экибастузе ликвидированы пять притонов, законспирированные под функционирующие салоны боди-массажа, где предположительно занимались проституцией и сводничеством. Проведено 25 обысков, в органы полиции доставлено более 30 человек, в том числе администраторы, массажистки и клиенты данных заведений", - проинформировали в департаменте полиции.

В ходе обыска изъяты 10 млн тенге и 1,6 тыс. долларов США, два охотничьих ружья, два газовых пистолета, кастет, наборы белья для ролевых игр, маски, плетки, наручники, кляпы, рекламная продукция, прайс-листы, визитки и подарочные сертификаты.

"Установлены владельцы и организаторы данных массажных салонов. По четырем фактам проводится досудебное расследование по статье 309 Уголовного кодекса. Расследование продолжается", – сообщил начальник УБОП ДП Павлодарской области Габит Кабдрахманов.

#полиция #Павлодар #Экибастуз #услуги #секс-притон #интим

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