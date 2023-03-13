Пятьдесят жителей двух сел ЗКО эвакуировали из зоны подтопления

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Пятьдесят жителей двух сел Западно-Казахстанской области эвакуировано в связи с подтоплением. В Бурлинском районе и областном центре объявлена чрезвычайная ситуация локального характера, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

По данным ДЧС ЗКО, 12 марта в период с 15.00 часов в результате резкого повышения температуры до +12 градусов и интенсивного таяния снега, с возвышенности Сарытау и Свистун горы (высота 300 м) города Уральск с уклоном по отношению к городу по действующим каналам вдоль Саратовской трассы поселка Зачаганск произошел спуск большого количества воды, вследствие чего объем талых вод превысил проектную пропускную способность обводного канала. В результате чего произошел разлив воды по микрорайону Сарытау.

Силами местных исполнительных органов, личного состава Департамента по чрезвычайным ситуациям и солдат войсковой части №5517 организован разрыв промежуточных перемычек и перекачка воды с помощью мотопомп между секциями канала, что способствовало увеличению пропускной способности воды и снизило разлив в жилые микрорайоны поселка Зачаганск.

В настоящее время по городу угроза минимизирована, обстановка стабилизировалась. В поселке Зачаганск по городу Уральск остаются подтопленными подвальные помещения 4 многоквартирных жилых домов (ведется откачка), в двух частных и в двух многоквартирных домах вода откачана в полном объеме.

В Бурлинском районе у села Акбулак талые воды прорвали дамбу. Затоплено 11 домов на двух улицах. Эвакуировано 44 жителя. Еще 6 человек эвакуированы из двух подтопленных домов в селе Оленты Сырымского района. Семьи размещены по родственникам, сельхозживотные распределены по соседним дворам.

В зоне возможного подтопления малыми реками находятся более 20 населенных пунктов региона, добавили в ДЧС.