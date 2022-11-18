Пятерых охотников на косуль задержали в СКО

Факт незаконной охоты на косуль расследуют полицейские в Северо-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"В селе Амангельдинское Есильского района при разделке туш диких животных без сопроводительных документов полицейскими были задержаны жители СКО 1964, 1956, 1976, 1977, 1983 годов рождения. С места происшествия изъято 5 разделанных туш сибирских косуль, 5 единиц огнестрельного оружия", - говорится в сообщении.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.337 УК РК "Незаконная охота". Назначены экспертизы.

Проводится следствие для всестороннего исследования обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение, добавили в полиции.