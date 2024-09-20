Пятилетний ребенок выпал из окна многоэтажки в Экибастузе

Несчастный случай произошел в среду. После падения с высоты третьего этажа ребенка доставили в городскую больницу, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Павлодар-онлайн

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

О состоянии ребенка рассказали в Управлении образования области.

«18 сентября текущего года около 15.00 в Экибастузе из окна третьего этажа выпал пятилетний ребенок. Бригадой скорой помощи несовершеннолетний госпитализирован в экибастузскую городскую больницу. После оказания медицинской помощи состояние ребенка оценивается как стабильное. Лечение получает в полном объеме», - сообщили в ведомстве.

В Управлении образования добавили, что по области это 12-й несчастный случай с начала года. Шестеро детей выпали из окон в Павлодаре, четверо - в Экибастузе, двое - в Аксу.