В Кызылорде пятилетний ребенок застрял головой в ограждении лестницы

Фото: МЧС РК

По данным МЧС, на пульт 112 поступило сообщение от жителя микрорайона Арай города Кызылорда. Как выяснилось, сын 2020-го года рождения головой застрял в железном ограждении лестницы.

Спасатели немедленно выехали на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента разрезали железо и вытащили голову мальчика. К счастью, ребенок не пострадал. Родители мальчика поблагодарили спасателей.

Это не первый случай, когда спасателей вызывают на помощь детям. Ранее в Мангистау железный узор на воротах стал причиной травмы 7-летней девочки. Арматура вонзилась в руку ребенка.