В Кызылорде пятилетний ребенок застрял головой в ограждении лестницы

Происшествия
110
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

В Кызылординской области спасатели МЧС помогли в экстренной ситуации, сообщает Kazpravda.kz

Фото: МЧС РК

По данным МЧС, на пульт 112 поступило сообщение от жителя микрорайона Арай города Кызылорда. Как выяснилось, сын 2020-го года рождения головой застрял в железном ограждении лестницы.

Спасатели немедленно выехали на место происшествия и с помощью гидравлического инструмента разрезали железо и  вытащили голову мальчика. К счастью, ребенок не пострадал. Родители мальчика поблагодарили спасателей.

Это не первый случай, когда спасателей вызывают на помощь детям. Ранее в Мангистау железный узор на воротах стал причиной травмы 7-летней девочки. Арматура вонзилась в руку ребенка.

#ребенок #МЧС #забор

Популярное

Все
Коммунальная перезагрузка
Лица старого Уральска
В столице начали выпускать макароны без глютена
Супермаркеты Караганды завышали цены
Инвестиции в здоровье людей
Хендмейд «с душой» стоит дорого, но ценится еще выше
Тарифы поссорили предпринимателей с монополистами
«Умные» огни современного города
Посредников станет меньше
От идеи к воплощению
Обращаясь к истокам
Танец в «западне»
Подведены итоги олимпиады для учащихся сельских школ
Героический эпос в новом прочтении
Сказка про люрекс
Широкий спектр услуг предоставит Молодежный ресурсный центр села Баканас
В поисках Шерлока Холмса
Кузница музыкальных кадров
Тогызкумалак в Латинской Америке
Здесь оживает история
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Трудов высокая оценка
Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства
«Мост дружбы»: казахстанская художница рассказала о подаренной Владимиру Путину картине
Владимир Путин прилетел в Астану
Сегодня начинается государственный визит Президента России в Казахстан
Разбивавших машины и остановки вандалов наказали в Астане
Регионы развивают связи и наращивают взаимодействие
В Караганде запустили новый казахстанский маркетплейс
В поликлинике Кызылорды необоснованно завышали стоимость медсправок
Сохраняя беспристрастность и объективность
Мы – из Казахстана!
Казахстан – Россия: стратегическое партнерство, обращенное в будущее
Опреснительный завод начали строить в Мангистау
Ветер перемен на рынке кровельных материалов: Казахстан делает ставку на шифер
Какая погода будет в Казахстане в ближайшие дни
В Испании снимают фильм о Карлаге
Совместное заявление президентов РК и РФ об углублении партнерства в условиях нового глобального порядка
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
До золота рукой подать
Больничный теперь не подделаешь
Адлет Барменкулов покидает пост президента КФФ
Мы будем привлекать инвестиции в туристическую отрасль ВКО для ее продвижения на международном уровне
Фуры двинулись в обход мегаполиса
Первый приговор по делу о вовлечении школьницы в секс-рабство вынесли в Кызылорде
На трассе Балхаш – Сарышаган задержали военного с крупной партией наркотиков
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Шесть рейсов не могут вылететь из аэропорта Астаны
Нацбанк сообщил о переходе на международный стандарт ISO 20022
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
В Египте перевернулся автобус с туристами из Казахстана

Читайте также

Посольство обратилось к казахстанцам в Корее в связи с введ…
Убийство акмолинца в день свадьбы: областной аким сделал за…
Подросток сорвался с высоты в алматинских горах
Летучая мышь залетела в квартиру жителей Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]